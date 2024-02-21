Лукашенко рассказал о совместном счастье России и Белорусии

Лукашенко: Россия и Белоруссия должны вместе создавать свое счастье

Россия и Белоруссия должны создавать свое счастье вместе в нынешних условиях. О совместном пути двух стран рассказал белорусский лидер Александр Лукашенко, передает БелТА в Telegram.

«Может быть, и хорошо, что обстоятельства нас подтолкнули друг к другу. Наше счастье мы должны создавать сами», — сказал президент.

Лукашенко прилетел в Казань на открытие международных соревнований «Игры будущего». Его встретил глава Татарстана Рустам Минниханов. Сообщается, что в аэропорту Казани для белорусского лидера подготовили автомобиль марки Aurus с президентским штандартом.

Ранее президент Белоруссии заявил, что у границ республики и России размещены 32 тысячи военных НАТО, свыше 1000 единиц бронетехники, 235 самолетов и вертолетов, а также около 160 артиллерийских систем и минометов.