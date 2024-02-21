В ГД прокомментировали данные о разведке «Британского совета» в интересах Киева

Депутат Морозов назвал действия «Британского совета» элементом прокси-войны НАТО

Депутат Государственной Думы (ГД) Олег Морозов, комментируя инцидент с попыткой правительственной организации Великобритании «Британский совет» проводить разведывательные действия в интересах Киева, отметил, что это является элементом прокси-войны НАТО против России, сообщает РИА Новости.

«Так называемая прокси-война с участием структур НАТО давно уже превратилась в непосредственное участие в войне на поле боя. Это и спутники, и наемники, и инструкторы, да и, похоже, есть кадровые офицеры на поле боя», — заявил он.

Политик добавил, что в этих условиях разведывательная деятельность ведется самыми разными способами, подчеркнув, что «тем больнее будет поражение». По его словам, в конечном итоге проигравшим окажется не только президент Украины Владимир Зеленский, но и весь Запад, который все глубже погружается в противостояние с Россией.

Ранее ФСБ сообщила о разведке «Британского совета» в интересах Киева. В ведомстве заявили, что организация использовала беженцев с Украины, переехавших в Великобританию, чтобы получать от них военно-политические сведения.