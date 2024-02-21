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02:31, 21 февраля 2024Бывший СССР

В Херсонской области рассказали о страхе жителей Одессы и Николаева

Депутат Барбашов: люди в Одессе и Николаеве живут в страхе из-за облав ВСУ

Украинские военные устраивают облавы в Одессе и Николаеве, из-за чего горожане живут в постоянном страхе. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

По его словам, представители украинских военкоматов патрулируют улицы и остановки, похищают людей и отправляют их на передовую, где они попадают в «мясные штурмы».

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      Марина Совина
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