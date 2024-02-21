В Херсонской области рассказали о страхе жителей Одессы и Николаева

Депутат Барбашов: люди в Одессе и Николаеве живут в страхе из-за облав ВСУ

Украинские военные устраивают облавы в Одессе и Николаеве, из-за чего горожане живут в постоянном страхе. Об этом рассказал депутат Херсонской областной думы Юрий Барбашов, передает РИА Новости.

По его словам, представители украинских военкоматов патрулируют улицы и остановки, похищают людей и отправляют их на передовую, где они попадают в «мясные штурмы».