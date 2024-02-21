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13:33, 21 февраля 2024Интернет и СМИ

В США предрекли Украине потерю территорий

NBC News: Украина может быстро потерять территории после сдачи Авдеевки

Фото: Radio Free Europe / Radio Liberty / Serhii Nuzhnenko / Reuters

Украина может быстро потерять территории после того, как российские войска взяли под контроль Авдеевку. Такое будущее предрек корреспондент информационной программы NBC News Ричард Энгл из США. Его репортаж доступен на YouTube.

Он подчеркнул, что сдача Авдеевки стала для Вооруженных сил Украины (ВСУ) большой потерей. «При потере контроля над территорией вам (украинской армии — прим. «Ленты.ру») приходится отступать. Отступая, можно довольно быстро потерять территории», — высказался Энгл.

Журналист отметил, что из-за потери Авдеевки украинская армия вынуждена отступать. Он также задался вопросом, сможет ли Киев не допустить значительной потери своих территорий из-за случившегося. Пообщавшись с солдатами из ВСУ, Энгл заявил, что для этого армии нужно больше боеприпасов, которые в настоящее время в дефиците.

О том, что Авдеевка перешла под контроль российских войск, стало известно 17 февраля.

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