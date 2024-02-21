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20:55, 21 февраля 2024Россия

Вскрылись новые случаи издевательств от угрожавшего ремнем российского педагога

Педагог с Урала не только грозил студентам ремнем, но и заставлял их отжиматься

Фото: Павел Лисицын / РИА Новости

Педагог по строевой, боевой и тактико-специальной подготовке техникума из Каменска-Уральского в Свердловской области Иван Корсак не только грозил своим студентам ремнем, но и применял к ним иные виды физического наказания. Эти подробности вскрылись после разговора журналистов портала URA.RU с родителями жертв педагога.

Мать пострадавшей от действий педагога, являющегося в то же время и действующим сотрудником полиции, сообщила, что других студентов Корсак заставлял публично выполнять физические упражнения.

«Однажды к нему на занятие опоздала пара (...) Парня он заставил отжиматься и спросил: "Любишь ее?", тот ответил: "Люблю". Тогда Корсак заставил девушку сесть на парня, так он и отжимался», — приводит портал слова россиянки.

Кроме того, известно, что об отношении Корсака к студентам знали и другие преподаватели, однако никаких мер не предпринимали.

Сотрудники полиции в Каменске-Уральском уже проводят проверку в отношении преподавателя по подозрению в жестоком обращении со студентками техникума. Кроме того, Коваль написал заявление об увольнении из техникума.

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