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14:57, 22 февраля 2024Из жизни

69-летняя женщина похудела на 30 килограммов благодаря одному продукту

В Канаде пенсионерка сбросила 31 килограмм благодаря кето-диете

Фото: Nadya Spetnitskaya / Unsplash

В Канаде пенсионерка сбросила 31 килограмм и избавилась от проблем со здоровьем благодаря особому продукту и новой диете. Об этом сообщает Kansas City Star.

69-летняя Арди Лаш из провинции Британская Колумбия всегда была активной, но с годами ей стало трудно двигаться из-за артрита и плантарного фасциита. Это привело к набору лишнего веса, что усилило боли в суставах. Кроме того, у пожилой женщины появились изжога, высокое кровяное давление и постоянная усталость. Лаш пыталась придерживаться многочисленных диет, но потерянные килограммы со временем возвращались. «Я подумала, что, наверное, уже слишком поздно что-то менять», — вспоминает она.

Однако однажды пенсионерка наткнулась на телевизионный сюжет об актрисе, похудевшей благодаря кето-диете, главным принципом которой является употребление продуктов с минимальным количеством углеводов. Лаш стала готовить низкоуглеводные блюда и заметила, что похудела, ее проблемы с пищеварением исчезли, а колени стали меньше болеть.

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Женщина призналась, что скучала по бутербродам, которые готовила раньше, но хлеб из магазина ей больше не подходил. Тогда в интернете она нашла рецепт хлеба, приготовленный на основе сывороточного протеина — белка, получаемого в качестве побочного продукта при производстве сыров. «В рецепте говорилось, что хлеб содержит 12 граммов белка на ломтик. А я знала, что в моем возрасте мне нужно больше белка», — рассказывает Лаш.

Пенсионерка приготовила хлеб по рецепту и обнаружила, что он получился гораздо вкуснее покупного. Благодаря регулярному употреблению высокобелкового хлебобулочного изделия женщина стала реже ощущать чувство голода и эффективно сбрасывать лишний вес. За восемь месяцев ей удалось похудеть на 31 килограмм. По словам Лаш, теперь она получает намного больше удовольствия от жизни и избавилась от проблем со здоровьем.

Ранее сообщалось, что жительница Вьетнама похудела на 17 килограммов за шесть месяцев благодаря необычной диете. 30-летняя Тху раньше весила 67 килограммов при росте 1,58 метра.

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