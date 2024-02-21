Женщина сбросила 17 килограммов за полгода благодаря необычной диете

Во Вьетнаме женщина сбросила 17 килограммов благодаря обратной диете

Жительница города Ханой, Вьетнам, похудела на 17 килограммов за шесть месяцев благодаря необычной диете. Об этом сообщает VnExpress.

30-летняя Тху раньше весила 67 килограммов при росте 1,58 метра. Она обратилась к специалисту по питанию, чтобы изменить рацион и сбросить лишний вес. Женщина познакомилась с так называемой «обратной диетой», которая предполагает употребление овощей в начале приема пищи, затем белков, а в конце — углеводов. Такой режим питания помогает контролировать количество потребляемых калорий и уровень сахара в крови, что приводит к снижению веса.

Тху ограничила употребление белого риса и белого хлеба и перешла на цельнозерновые крупы и продукты из них. В дополнение к трем основным приемам пищи она один или два раза в день перекусывала фруктами, чтобы быстро насытиться и снизить чувство голода. Тху выбирала фрукты с низким содержанием сахара. Кроме того, она отказалась от красного мяса и жирных блюд, заменив их мясом птицы и морепродуктами.

Помимо этого, женщина стала выпивать около двух с половиной литров воды в день и ограничила употребление газированных напитков, чая и кофе. Но самое важное — она ела овощи перед основными блюдами, что активизировало работу пищеварительной системы и помогало контролировать количество съеденной пищи. Все блюда Тху запекала, варила или готовила на пару. Для приготовления пищи она использовала оливковое масло или масло авокадо, отказавшись от растительного и сливочного масел. Женщина также стала уделять больше времени каждому приему пищи и тщательно пережевывать ее.

Также Тху стала посещать тренажерный зал пять раз в неделю. Сначала она сосредоточилась на кардио-тренировках, а позже включила в программу силовые упражнения. Благодаря новому режиму питания и спорту ей всего за полгода удалось похудеть на 17 килограммов.

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