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12:07, 21 февраля 2024Из жизни

Женщина сбросила 17 килограммов за полгода благодаря необычной диете

Во Вьетнаме женщина сбросила 17 килограммов благодаря обратной диете

Фото: Unsplash

Жительница города Ханой, Вьетнам, похудела на 17 килограммов за шесть месяцев благодаря необычной диете. Об этом сообщает VnExpress.

30-летняя Тху раньше весила 67 килограммов при росте 1,58 метра. Она обратилась к специалисту по питанию, чтобы изменить рацион и сбросить лишний вес. Женщина познакомилась с так называемой «обратной диетой», которая предполагает употребление овощей в начале приема пищи, затем белков, а в конце — углеводов. Такой режим питания помогает контролировать количество потребляемых калорий и уровень сахара в крови, что приводит к снижению веса.

Тху ограничила употребление белого риса и белого хлеба и перешла на цельнозерновые крупы и продукты из них. В дополнение к трем основным приемам пищи она один или два раза в день перекусывала фруктами, чтобы быстро насытиться и снизить чувство голода. Тху выбирала фрукты с низким содержанием сахара. Кроме того, она отказалась от красного мяса и жирных блюд, заменив их мясом птицы и морепродуктами.

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Помимо этого, женщина стала выпивать около двух с половиной литров воды в день и ограничила употребление газированных напитков, чая и кофе. Но самое важное — она ела овощи перед основными блюдами, что активизировало работу пищеварительной системы и помогало контролировать количество съеденной пищи. Все блюда Тху запекала, варила или готовила на пару. Для приготовления пищи она использовала оливковое масло или масло авокадо, отказавшись от растительного и сливочного масел. Женщина также стала уделять больше времени каждому приему пищи и тщательно пережевывать ее.

Также Тху стала посещать тренажерный зал пять раз в неделю. Сначала она сосредоточилась на кардио-тренировках, а позже включила в программу силовые упражнения. Благодаря новому режиму питания и спорту ей всего за полгода удалось похудеть на 17 килограммов.

Ранее сообщалось, что житель Индии за два месяца похудел на 13 килограммов после того, как мать сделала ему замечание из-за неправильного питания. IT-специалист Дирадж сильно набрал вес за время локдауна из-за пандемии COVID-19.

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      Алиса Удовик
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