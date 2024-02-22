Посол заявил о втягивании США нейтральных государств в конфликт на Украине

Посол РФ Антонов: США втягивают нейтральные государства в конфликт на Украине

Администрация американского президента Джо Байдена занимается втягиванием нейтральных государств глобального Юга в конфликт на Украине, заявил посол РФ в США Анатолий Антонов. Его слова размещены в Telegram-канале посольства.

По мнению дипломата, Вашингтон и его союзники «подливают масла в огонь украинского конфликта». Вместо этого он посоветовал США озаботиться выделением действенной помощи партнерам. «Именно такие сюжеты должны обсуждаться на площадке ОАГ (Организации американских государств — прим. "Ленты.ру")», — добавил Антонов.

Антонов отметил, что в самой Латинской Америке имеется много острых проблем. «Будь то ухудшение социально-экономической ситуации, бушующий миграционный кризис или разгул транснациональной организованной преступности», — перечислил он.

Ранее Антонов заявил, что США все сильнее втягиваются в конфликт на Украине и подталкивают ситуацию к еще большей трагедии.

