Белоруссия пообещала жесткий ответ на закрытие границы Литвой

МИД Белоруссии: Минск ответит на планы Вильнюса закрыть два приграничных КПП

План Литвы закрыть два приграничных контрольно-пропускных пункта (КПП) на границе с Белоруссией — это недружественный шаг. Минск будет вынужден жестко отреагировать в ответ на это, сообщили РИА Новости в Министерстве иностранных дел (МИД) Белоруссии.

«Решение литовских властей о закрытии с 1 марта 2024 года еще двух пунктов пропуска Котловка — Лаворишкес и Привалка — Райгардас и ограничении пассажирского сообщения является исключительно политически мотивированным шагом (...) Белоруссия будет вынуждена жестко отреагировать на эти крайне недружественные действия Вильнюса», — отметили в пресс-службе МИД.

В ведомстве подчеркнули, что попытка литовского правительства оправдать решение «угрозой Комитета государственной безопасности Белоруссии» вызывает только улыбку, и призвали Вильнюс отказаться от обмана собственных граждан в угоду политическим амбициям.

Ранее на ужесточение режима работы приграничных КПП и закрытие границ отреагировали в Совете безопасности (СБ) Белоруссии. По словам секретаря СБ Александра Вольфовича, Вашингтон и Брюссель пытаются выставить Союзное государство «осью зла».