Бейонсе призналась, что долгие годы борется с псориазом

Американская певица Бейонсе призналась в неизлечимой аутоиммунной болезни. Об этом звезда рассказала в интервью изданию Essence.

Артистка сообщила, что долгие годы борется с псориазом — хроническим заболеванием, поражающим в основном кожу. Болезнь сопровождается появлением красных сухих пятен. Больше всего из-за недуга у певицы страдают волосы и кожа головы.

«Я провела практически все детство в салоне красоты моей мамы. Мой отец постоянно наносил мне на голову специальную мазь от псориаза. Эти моменты были для меня священными», — отметила Бейонсе.

Певица добавила, что в детстве чувствовала облегчение, проводя время в салоне красоты. Она пояснила, что в этом месте можно ощутить облегчение и отвлечься от проблем с внешним видом.

Ранее российская певица Zivert рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.