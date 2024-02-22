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13:43, 22 февраля 2024Культура

Бейонсе призналась в неизлечимой аутоиммунной болезни

Бейонсе призналась, что долгие годы борется с псориазом

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Американская певица Бейонсе призналась в неизлечимой аутоиммунной болезни. Об этом звезда рассказала в интервью изданию Essence.

Артистка сообщила, что долгие годы борется с псориазом — хроническим заболеванием, поражающим в основном кожу. Болезнь сопровождается появлением красных сухих пятен. Больше всего из-за недуга у певицы страдают волосы и кожа головы.

«Я провела практически все детство в салоне красоты моей мамы. Мой отец постоянно наносил мне на голову специальную мазь от псориаза. Эти моменты были для меня священными», — отметила Бейонсе.

Певица добавила, что в детстве чувствовала облегчение, проводя время в салоне красоты. Она пояснила, что в этом месте можно ощутить облегчение и отвлечься от проблем с внешним видом.

Ранее российская певица Zivert рассказала о серьезных проблемах со здоровьем.

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      Мария Рюрикова
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