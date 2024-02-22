Байден рассказал о ждущих его переизбрания зарубежных лидерах

Байден рассказал, что девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться

Американский президент Джо Байден заявил, что девять зарубежных лидеров призывали его переизбраться на второй срок и победить экс-главу США Дональда Трампа. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Байден уточнил, что один из политиков подошел к нему и заявил, что ждет его победы. «Не потому что я такой особенный. "Вы должны победить, потому что на кону окажется моя демократия, если выиграет другой парень"», — рассказал президент США.

Ранее газета The Wall Street Journal писала, что выступление Байдена после публикации доклада специального прокурора может помешать действующему лидеру страны быть переизбранным на этот пост в 2024 году.

Более того, опросы показывают, что большинство американцев обеспокоены преклонным возрастом кандидата в президенты, что также может стать препятствием для переизбрания Байдена. В ноябре 2024 года политику исполнится 82 года.