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23:22, 22 февраля 2024Мир

Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20

Блинкен сообщил, что не разговаривал с Лавровым на заседании G20 в Бразилии
Энтони Блинкен

Энтони Блинкен. Фото: Pilar Olivares / Reuters

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не контактировал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Его слова передает ТАСС.

«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — добавил глава Госдепа.

Ранее Лавров ответил на высказывание Блинкена, заявившего, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню. Выступая на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20, министр пожелал Западу «не подавиться за своим демократическим столом».

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      Марина Совина
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