Блинкен не контактировал с Лавровым на заседании G20

Блинкен сообщил, что не разговаривал с Лавровым на заседании G20 в Бразилии

Госсекретарь США Энтони Блинкен сообщил, что не контактировал с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на заседании глав МИД стран «Большой двадцатки» (G20) в Бразилии. Его слова передает ТАСС.

«Но я слышал его выступления на встречах, и я полагаю, что он, а также многие другие слышали мои выступления», — добавил глава Госдепа.

Ранее Лавров ответил на высказывание Блинкена, заявившего, что в системе международных отношений у стран есть выбор: либо сесть за стол, либо оказаться в меню. Выступая на пресс-конференции в Рио-де-Жанейро по итогам заседания глав МИД G20, министр пожелал Западу «не подавиться за своим демократическим столом».

