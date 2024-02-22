Блогерша назвала главные тренды в весенней одежде

Блогерша Кэт Уорд с никнеймом @glowupu назвала главные тренды в весенней одежде. Соответствующая публикация появилась на ее странице в TikTok, которая насчитывает 276,9 тысячи подписчиков.

В первую очередь инфлюэсерша отметила платье-футболку. Уорд объяснила, что в сочетании с правильными аксессуарами и обувью на каблуках данная вещь будет выглядеть изысканно.

Также актуальными станут необычные модели джинсов, в частности из цветного денима, а также джемперы, надетые поверх футболок. Вдобавок Уорд выделила одежду, оформленную горизонтальными или вертикальными полосами. «Будь то классический полукомбинезон или спортивные штаны», — пояснила она.

В заключение автор видео упомянула леопардовые вещи. «Они забавные и удивительно универсальные», — заявила она.

В апреле 2023 года Кэт Уорд назвала четыре допустимых правила сочетания устаревшей одежды. По словам эксперта, комбинация джинсовых брюк и рубашек является на данный момент актуальной. В качестве примера она привела один из образов модели Джиджи Хадид.