Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
08:18, 22 февраля 2024Бывший СССР

Боец ВСУ рассказал о попадании в плен в Авдеевке

Боец ВСУ Гарнага рассказал, что его взяли в плен в бункере на вокзале в Авдеевке

Фото: Global Look Press

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гарнага рассказал о попадании в плен в Авдеевке. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня взяли в бункере на железнодорожном вокзале, населенный пункт Авдеевка», — сказал Гарнага, служивший командиром второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, по его словам, второй батальон бригады, который действует отдельно как иностранный легион, отправили, чтобы «разрезать пополам» российские силы. Однако подразделение зашло слишком глубоко и попало в окружение, добавил он. Помимо этого, Гарнага сообщил, что в его бригаду и 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из территориальной обороны всех, кто младше 35 лет. Затем украинских военных отправляют на штурмы «сборной солянкой», уточнил боец.

Ранее сообщалось, что одни из самых ожесточенных боев в Авдеевке проходили в районе железнодорожного вокзала, там были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ. Как отмечалось, российские штурмовики наступали с нескольких направлений.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      «Разделились во мнениях, что планирует сделать Путин». США предупредили Европу о малоизвестной российской угрозе

      Военный вонзил нож в шею знакомого и получил десять лет колонии

      Вернувшегося с СВО бойца не впустили в клуб и предложили «пройти за угол»

      Мужчинам подсказали способ усилить сексуальное удовольствие

      Пьяный россиянин сломал палец приехавшему на вызов фельдшеру

      Володин объяснил решение лишить англичан их любимого блюда

      Российские полицейские задержали трех пособников украинских аферистов

      Пожилая россиянка несколько раз вонзила нож в сожителя и получила 4 года колонии

      Боец ВСУ рассказал о попадании в плен в Авдеевке

      Конфискацию российских активов признали законной

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше