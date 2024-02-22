Боец ВСУ рассказал о попадании в плен в Авдеевке

Боец ВСУ Гарнага рассказал, что его взяли в плен в бункере на вокзале в Авдеевке

Боец Вооруженных сил Украины (ВСУ) Александр Гарнага рассказал о попадании в плен в Авдеевке. Его слова приводит РИА Новости.

«Меня взяли в бункере на железнодорожном вокзале, населенный пункт Авдеевка», — сказал Гарнага, служивший командиром второй стрелковой роты первого стрелкового батальона третьей штурмовой бригады ВСУ.

Кроме того, по его словам, второй батальон бригады, который действует отдельно как иностранный легион, отправили, чтобы «разрезать пополам» российские силы. Однако подразделение зашло слишком глубоко и попало в окружение, добавил он. Помимо этого, Гарнага сообщил, что в его бригаду и 47-ю штурмовую бригаду ВСУ переводят из территориальной обороны всех, кто младше 35 лет. Затем украинских военных отправляют на штурмы «сборной солянкой», уточнил боец.

Ранее сообщалось, что одни из самых ожесточенных боев в Авдеевке проходили в районе железнодорожного вокзала, там были сконцентрированы самые боеспособные части ВСУ. Как отмечалось, российские штурмовики наступали с нескольких направлений.