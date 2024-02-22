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22:06, 22 февраля 2024Спорт

Бывший президент IIHF поддержал Валиеву

Бывший президент IIHF Фазель назвал себя фанатом российской фигуристки Валиевой
Камила Валиева

Камила Валиева. Фото: Dmitry Golubovich / Global Look Press

Бывший президент Международной федерации хоккея (IIHF) швейцарец Рене Фазель поддержал дисквалифицированную за допинг российскую фигуристку Камилу Валиеву. Его слова приводит РИА Новости.

Фазель назвал себя фанатом Валиевой. «Она замечательная фигуристка, и надеюсь, что она будет готова вернуться. Я был в Пекине, когда все это произошло, мне просто ее жаль», — заявил он.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал то, что на открытии Игр будущего президент России Владимир Путин сидел рядом с фигуристкой. Он заявил, что глава государства поддерживает Валиеву.

29 января Спортивный арбитражный суд (CAS) дисквалифицировал Валиеву на четыре года. Срок отстранения отсчитывается с 25 декабря 2021 года. Спортсменку и ее партнеров по сборной России лишили золота за победу в командном турнире на Олимпийских играх 2022 года в Пекине.

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      Дарья Коршунова
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