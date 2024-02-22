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14:04, 22 февраля 2024Из жизни

Домашняя ящерица вырвалась из клетки и расправилась с хозяином

Fox News: в США домашний аризонский ядозуб расправился с хозяином

Фото: Pxhere.com

В США домашняя ядовитая ящерица выбралась из вольера и расправилась с владельцем. Об этом сообщает Fox News.

34-летний Кристофер Уорд из города Лейквуд, штат Колорадо, держал дома двух аризонских ядозубов — ядовитых ящериц. Однажды партнерша мужчины услышала странный звук, доносящийся из соседней комнаты. Она вошла в помещение и обнаружила, что одна из ядовитых рептилий по кличке Уинстон вырвалась из клетки и укусила хозяина за руку. Мужчина упал на пол, у него началась сильная рвота и остановилось дыхание.

Женщина тут же вызвала скорую. Уорда срочно доставили в больницу. Врачи боролись за его жизнь четыре дня. Однако спасти мужчину не удалось — его погубил яд аризонского ядозуба.

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Вскоре после произошедшего сотрудники службы по контролю за животными Лейквуда приехали в дом Уорда и изъяли двух ядовитых ящериц. В доме также были найдены 26 пауков разных видов, среди которых был паук-птицеед. Двух аризонских ядозубов доставили в центр реабилитации диких животных. В полиции отметили, что законы Лейквуда запрещают держать дома этих ядовитых пресмыкающихся.

Аризонский ядозуб, или жилатье — крупная ящерица длиной до 60 сантиметров и весом около двух килограммов. Рептилия питается птицами и их яйцами, мелкими млекопитающими и рептилиями. Ядозуб обладает большой силой укуса и может не ослаблять хватку в течение нескольких секунд. Яд рептилии опасен для человека, но его воздействие редко приводит к летальному исходу.

Ранее сообщалось, что в Таиланде огромный варан вбежал в жилой дом и спрятался в ванной комнате. Животное вело себя агрессивно и шипело, когда кто-то приближался.

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      Алиса Удовик
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