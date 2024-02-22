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01:23, 22 февраля 2024Россия

В российском регионе уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Клинцовским районом Брянской области уничтожен БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

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      Марина Совина
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