В российском регионе уничтожили беспилотник

Губернатор Богомаз: над Клинцовским районом Брянской области уничтожен БПЛА

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что над территорией региона уничтожили беспилотный летательный аппарат (БПЛА) самолетного типа. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

Богомаз уточнил, что системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили беспилотник над Клинцовским районом Брянской области. В результате инцидента пострадавших и разрушений нет. На месте происшествия работают оперативные и экстренные службы.

