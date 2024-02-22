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21:48, 22 февраля 2024Ценности

Известная спортсменка взволновала фанатов откровенным нарядом для гольфа

Кадр: @itsgracecharis

Известная американская гольфистка и модель Грейс Чарис снялась в откровенном виде и взволновала фанатов. Соответствующие публикация и комментарии появились на ее странице в Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

На размещенном видео спортсменка запечатлена во время игры в гольф. В кадре девушка позировала в наряде, представляющем собой ромпер (комбинезон с облегающими шортами — прим. «Лентыру») с пуговицами. При этом можно заметить, что под самим изделием отсутствует бюстгальтер.

Поклонники восхитились внешним видом Чарис и принялись писать комплименты под роликом. «Сногсшибательная», «Красивый костюм», «Потрясающе», «Очень впечатляет», «Посмотрел видео и внезапно полюбил гольф», — высказывались они.

Ранее американка Линдси Брюэр, которую в сети прозвали самой сексуальной автогонщицей в мире, пришла в ресторан в откровенном образе и восхитила фанатов. 26-летняя девушка позировала в заведении, держа в руке бокал с алкогольным напитком. На ней было надето красное платье длины мини, оформленное глубоким декольте.

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      Карина Черных
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