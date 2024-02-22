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09:53, 22 февраля 2024Бывший СССР

Канадский наемник случайно снял на видео свой подрыв на мине

Канадский наемник случайно снял на видео свой подрыв на российской мине

Канадский наемник случайно снял на нашлемную камеру подрыв бронеавтомобиля Вооруженных сил Украины (ВСУ) на российской мине. Соответствующее видео публикует Telegram-канал «Изнанка».

На кадрах виден момент взрыва и то, как наемник подлетает в воздух. Отмечается, что после подрыва канадцу вместе с сослуживцами удалось выжить. При этом они получили ранения и контузию.

Ранее солдат ВСУ снял на камеру удар реактивной системы залпового огня (РСЗО) по его подразделению. На кадрах показано, как отряд двигается в лесополосе. Вскоре начинают раздаваться звуки приближающихся взрывов снарядов РСЗО. Один из снарядов детонирует в непосредственной близости от снимавшего.

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      Анастасия Яланская
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