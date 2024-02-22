Командир «Ахмата» опроверг слухи о тысячах погибших на донецком направлении

Командир «Ахмата» Апти Алаудинов: сотен и тысяч погибших ребят у нас нет

Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов опроверг слухи о больших потерях российских военных на донецком направлении. В своем Telegram-канале он заявил, что сотен и тысяч погибших ребят у нас нет. По его словам, это Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) распространяет информацию, перекручивая ее.

В своем обращении командир «Ахмата» принес соболезнования близким погибших военнослужащих 29-армии Министерства обороны России, а также пожелал скорейшего выздоровления раненым бойцам.

«Как бы Центр информационно-психологических операций Украины (ЦИПсО) ни распространял информацию, перекручивая и выкручивая ее, конечно, сотен и тысяч погибших ребят у нас нет. Да, каждый герой, который погиб, для нас ценен. Я вас заверяю, что за каждого из наших российских солдат мы отомстим. Будьте уверены в этом», — заявил Алаудинов.

Кроме того, он призвал россиян не доверять украинским пабликам.

Ранее сообщалось, что российские войска заняли более выгодные рубежи на авдеевском направлении. Кроме того, Вооруженным силам (ВС) России удалось отразить семь контратак противника в районах населенных пунктов Ласточкино, Кирово и Первомайское в ДНР.

