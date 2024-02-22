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18:31, 22 февраля 2024Спорт

«Краснодар» объявил о трансфере бразильского футболиста

Бразильский футболист Виктор Са подписал контракт с «Краснодаром»

Фото: Francisco Seco / AP

Бразильский футболист Виктор Са подписал контракт с «Краснодаром». О трансфере объявлено на сайте клуба.

Игрок перешел в российский клуб из бразильского «Ботафого». Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Са провел девять матчей за «Ботафого» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он также представлял «Аль-Джазиру» из ОАЭ, немецкий «Вольфсбург», австрийские ЛАСК и Капфенберг и бразильский «Сао Жозе».

После 18 матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 1 марта.

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