«Краснодар» объявил о трансфере бразильского футболиста

Бразильский футболист Виктор Са подписал контракт с «Краснодаром»

Бразильский футболист Виктор Са подписал контракт с «Краснодаром». О трансфере объявлено на сайте клуба.

Игрок перешел в российский клуб из бразильского «Ботафого». Соглашение с 29-летним нападающим рассчитано до конца июня 2025 года.

В текущем сезоне Са провел девять матчей за «Ботафого» во всех турнирах, не отметившись результативными действиями. Ранее он также представлял «Аль-Джазиру» из ОАЭ, немецкий «Вольфсбург», австрийские ЛАСК и Капфенберг и бразильский «Сао Жозе».

После 18 матчей «Краснодар» занимает первое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги, набрав 38 очков. Чемпионат страны возобновится после зимней паузы 1 марта.