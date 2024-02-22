Летевший в Екатеринбург пассажирский самолет сменил курс и сел в другом месте

Е1.RU: летевший в Екатеринбург самолет Red Wings сел в Челябинске

Летевший в Екатеринбург самолет российской авиакомпании Red Wings сменил курс и сел в другом месте. Об этом пишет портал Е1.RU.

Непредвиденная ситуация произошла с воздушным судном, следовавшим из Самары. Перевозчик внезапно сообщил пассажирам о прибытии в аэропорт Челябинска, а оттуда пообещал автобусом отправить их в место назначения.

«О том, что их дорога будет проходить не все время в небе, люди узнали за час до отправления», — говорится в сообщении. Однако, по данным издания, все оказалось непросто.

Отмечается, что регистрация и посадка на рейс длилась всего 30 минут, а по прибытии в челябинскую авиагавань пассажиров никто не встретил. «Надавали обещаний, — рассказал собеседник портала. — (...) В итоге, когда мы прилетели в Челябинск, на нас просто "положили болт"».

В результате застрявшим в российской авиагавани пассажирам потребовалось время, чтобы добиться от представителей перевозчика какой-либо информации, сесть в автобус и отправиться в Екатеринбург.

При этом на вопрос россиян о том, с чем связано изменение города назначения, в Red Wings ничего не ответили.

Ранее в феврале летевший в Азербайджан самолет с россиянами на борту резко сменил курс и сел в другом городе. Инцидент произошел с лайнером, направлявшимся из Москвы в Баку, 21 февраля. Из-за ухудшения состояния одного из пассажиров во время полета командиру воздушного судна пришлось направиться в ближайшую авиагавань.

