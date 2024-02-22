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14:13, 22 февраля 2024Среда обитания

Маша Распутина заявила о желании купить дом в одном российском регионе

Певица Маша Распутина заявила, что хочет купить дом в Краснодарском крае

Фото: «Комсомольская правда» / Globallookpress.com

Российская певица Маша Распутина сообщила о желании приобрести дом в одном из регионов РоссииКраснодарском крае. Об этом пишет «Московский комсомолец».

Во время выступления в Краснодаре артистка отметила мягкий климат Кубани и энергетику живущих там людей. «Как же вы хорошо здесь живете. И вы все веселые, озорные... Такие классные! И у вас все-таки теплый край! Вот я возьму, как-нибудь приеду и куплю у вас дом», — заявила она поклонникам.

Публика положительно отреагировала на слова Распутиной. Певица заверила зрителей, что она не шутит и действительно хочет приобрести недвижимость в регионе. «Посмотрите, куплю обязательно. Мне ваш край давно нравится. Это суперрегион. И люди такие настоящие, такие неподдельные!» — с восторгом отметила артистка.

Ранее телеведущая Роза Сябитова пожаловалась на плохих строителей, из-за которых ей приходится мириться с неудобствами в доме.

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      Полина Кислицына
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