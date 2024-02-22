Медведев оценил вероятность возвращения замороженных российских активов

Медведев: шансы вернуть замороженные активы России невелики

Потерять замороженные активы России жалко, однако шансы вернуть их невелики. Так вероятность возвращения средств оценил заместитель председателя Совбеза России Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру».

По словам политика, конфискация российских средств — элемент противоборства и часть гибридной войны, которую развязали западные страны. Не являясь участником конфликта юридически, Европа и США пытаются найти основания отнять эти активы и передать их Украине, указал он.

«Это взрыв, это взлом миропорядка правового. Это отказ от основных принципов защиты частной собственности, чему уже сотни лет. Поэтому вот эта задача для них пока тяжело идет, но при желании, конечно, они наплюют на свои принципы, от всего откажутся и заберут это все. Мы без этого переживем», — заявил Медведев.

Ответ России на изъятие заблокированных активов может быть разным, но имеющиеся решения пока носят фрагментарный характер. В стране нет такого объема инвестиций иностранных государств, на которые могли бы наложить собственное взыскание, как российские вложения за рубежом, но есть достаточно большой фонд обязательств перед западными инвесторами, подчеркнул представитель Совбеза. Эта совокупность обязательств по-разному оценивается в пределах от 250 до 300 миллиардов долларов, и решение по ним может стать асимметричным ответом со стороны РФ, добавил он.

Ранее стало известно, что десять западных экспертов из Бельгии, Франции, Германии, Японии, Нидерландов, Великобритании и США признали конфискацию замороженных российских активов законной. Юристы утверждают, что конфискация активов суверенного государства не противоречит международному праву, так как Россия сама нарушила его нормы. Поэтому они рекомендовали государствам, в которых хранятся заблокированные активы, передать их международному механизму, чтобы он депонировал деньги, а затем передал их Украине.