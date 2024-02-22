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13:06, 22 февраля 2024Интернет и СМИ

Медведев рассказал об изменении отношения россиян к интернету

Медведев заявил, что россияне перестали безоговорочно верить информации из сети

Фото: Unsplash

В прошлом некоторые россияне безоговорочно верили информации из интернета, однако этот этап прошел. Такое мнение на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру», выразил зампредседателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Когда вообще интернет у нас стал популярным — это я не про 1990-е годы, хотя я пользователь интернета с 1990 годов — часть людей, особенно людей старшего поколения, верила всему, что есть в интернете», — рассказал зампред Совбеза РФ. По его мнению, люди доверяли информации из сети, потому что она была хорошо подготовлена и написана хорошим русским языком.

Однако, по словам Медведева, затем «наступило взросление», а отношение россиян к данным из интернета изменилось: люди перестали верить всему, что там публиковалось. «Я не говорю о том, что верить никому нельзя, но все-таки почти все в нашей стране сегодня понимают, что в интернете может быть и ложь, и фейки, и все, что с этим связано», — заявил он.

В этом же интервью Медведев оценил звучащие в западных СМИ призывы к началу переговоров по Украине. Он назвал такие заявления иностранной прессы хитрым ходом.

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      Олег Давыдов
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