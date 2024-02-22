Медведчук назвал возможную причину отставки Залужного

Медведчук: Залужного могли отправить в отставку из-за борьбы за схемы коррупции

Председатель совета движения «Другая Украина» Виктор Медведчук заявил, что причиной отставки Валерия Залужного с должности главнокомандующего Вооруженными силами Украины (ВСУ) могла быть борьба за коррупционные схемы по закупкам вооружения. Его слова передает РИА Новости.

«Он стал напрямую вмешиваться в эти процессы. Тем самым вмешался в борьбу за коррупционные схемы. Потому что преступная власть Зеленского все эти два года — и его окружение, вся так называемая элита Зеленского, эта свора при власти использовала это в коррупционных интересах», — заявил политик. По его словам, в этот момент появился Залужный, который захотел воспользоваться коррупционными схемами в своих интересах.

Также Медведчук отметил, что с учетом авторитета Залужный уверенно опередил Зеленского по рейтингам популярности, сказав, что таким образом бывший главком стал независимым.

Ранее Виктор Медведчук обвинил Запад в нарушении Минских соглашений. «Западные лидеры, которые подписывали и декларировали необходимость исполнения Минских соглашений, на самом деле насаждали Украину оружием, открывали там военные базы», — сообщил он.