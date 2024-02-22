Медведев назвал бывшего президента Украины «редким уродом с бугристым лицом»

Медведев: Ющенко — редкий урод с бугристым омерзительным лицом

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев назвал бывшего президента Украины Виктора Ющенко редким уродом с бугристым омерзительным лицом. Об этом он заявил на встрече с журналистами, на которой присутствовал корреспондент «Ленты.ру».

«Ющенко — редкий урод с бугристым омерзительным лицом, с мордой такой противной, которую неприятно даже по телевизору разглядывать», — отметил Медведев.

При этом, отвечая на вопрос журналистов о том, нужно ли ретранслировать российским СМИ одиозные высказывания украинских политиков, в частности, экс-президента Ющенко, он подчеркнул, что внимание на них следует акцентировать в максимальной степени. По словам зампреда Совбеза России, эту информацию нужно доносить до всех: мировой общественности, российских граждан и военнослужащих.

В январе в интервью Deutsche Welle (внесено в РФ в реестр СМИ-иноагентов) экс-президент Украины заявил, что «носителями путинизма являются 140 миллионов "маленьких Путиных", которых надо уничтожить».