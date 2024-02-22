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10:01, 22 февраля 2024Россия

Медведев предрек бесконечную войну на Украине при одном условии

Медведев: Украину ждет жизнь в общем с Россией государстве или бесконечная война

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Украину в будущем ждет бесконечная война при условии, если она не будет существовать в общем с Россией государстве. Об этом заявил зампред Совбеза Дмитрий Медведев на встрече с журналистами российских СМИ, на которой присутствовала и «Лента.ру»

«Я об этом неоднократно говорил, что нынешнее украинское государство опасно для самих украинцев. И для них этот выбор выглядит так: или жизнь в нормальном, общем государстве с Россией, или, во всяком случае, на каких-то близких началах к общему государству, или бесконечная война», — сказал политик.

По его мнению, жители и власти Украины сами для себя должны сделать выбор между бесконечной войной или существование с Россией в одном государстве.

Ранее Медведев предрек Украине «лучшее будущее», когда ее жители преодолеют все испытания и выберут для себя сильных лидеров, справедливые законы и успешную экономическую модель. По мнению политика, такой сценарий вряд ли будет связан с Евросоюзом.

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      Анастасия Шейкина
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