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11:27, 22 февраля 2024Мир

Минюст США обвинил лидера японской мафии в передаче ядерных материалов Ирану

Прокуратура США обвинила лидера якудзы Эбисаву в передаче ядерных образцов Ирану

Фото: Unsplash

Министерство юстиции США обвинило лидера японской мафии якудзы Такеши Эбисаву в передаче Ирану ядерных образцов. Об этом сообщает Fox News.

«Лидер якудзы Такеши Эбисава показал образцы ядерных материалов агенту под прикрытием из Управления по борьбе с наркотиками США, который выдавал себя за торговца наркотиками и оружием, имеющего связи с Ираном», — отмечает издание.

По данным прокуратуры, материал был перевезен контрабандой из Мьянмы в Таиланд. Затем образцы конфисковали и выяснили, что они содержали уран и оружейный плутоний, которые используются в создании ядерного оружия.

Представители Управления по борьбе с наркотиками сообщили, что Эбисава и его сообщники торговали наркотиками, оружием и ядерными материалами, «полностью ожидая, что Иран будет использовать их для создания ядерного оружия».

В январе координатор стратегических коммуникаций совета нацбезопасности Белого дома Джон Кирби заявил, что США не позволят Ирану создать ядерное оружие. Он добавил, что в случае отсутствия договоренности дипломатическим путем Вашингтон будет действовать другим способом.

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      Лина Пивоварова
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