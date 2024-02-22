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13:46, 22 февраля 2024Россия

На российской нефтескважине произошел пожар в 10 метров высотой и попал на видео

«112»: на нефтяной скважине в Томской области произошел мощный пожар

На нефтяной скважине в Томской области произошел мощный пожар — высота пламени достигала десяти метров. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным издания, пожар возник в Александровском районе российского региона во время «работы бригады специалистов». Сообщается, что возгорание случилось из-за «газонефтеводопроявления».

В результате инцидента никто не пострадал. Оперативные службы уже занимаются ликвидацией пожара.

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      Марк Леонов
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