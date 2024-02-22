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13:51, 22 февраля 2024Бывший СССР

На Украине оценили мобилизационный потенциал менее чем в миллион человек

«Страна.ua»: Киев сможет мобилизовать в ВСУ менее 950 тысяч человек

Фото: Reuters

Мобилизационный потенциал Вооруженных сил Украины (ВСУ) составляет менее миллиона человек. Такую оценку приводит Telegram-канал издания «Страна.ua».

«Из оставшихся десяти миллионов нужно больше половины вычеркнуть. (...) Из них, по расчетам группы нардепа Дмитрия Наталухи ("Слуга народа"), 2,8 миллиона официально трудоустроены, а еще почти 600 тысяч — это физлица-предприниматели (...). [Остается] цифра в 950 тысяч, [которая] очень условна. Тут могут быть и люди, которые уехали из Украины», — отмечается в публикации.

Издание отметило, что военные комиссары могут провести мобилизацию среди работающих украинцев, раздавая повестки через руководство предприятий. При этом, по словам журналистов, бизнес опасается, что призыв еще сотен тысяч работников остановит экономику страны.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду законопроект о демобилизации срочников. Предложение включает в себя изменения в законе «О воинской обязанности и военной службе» и касается сроков несения срочной службы.

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      Глеб Палехов
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