Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
15:12, 22 февраля 2024Бывший СССР

На Украине сотрудники военкомата предстанут перед судом за пытки

ГБР Украины: сотрудники военкомата предстанут перед судом за пытки украинцев

Фото: mcmortgreen / Shutterstock / Fotodom

Два сотрудника военкомата, пытавшие и унижавшие украинцев, предстанут перед судом. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

«Во Львовской области работники ГБР завершили расследование по пыткам и незаконному лишению свободы четырех мужчин в Самборском районном Территориальном центре комплектования и соцподдержки», — сказано в публикации.

Обвинительные акты были направлены в суд. ГБР напомнило, что в сентябре 2023 года в сети появилось видео избиения в военкомате двух мужчин. Как уточняется, жители Харькова и Кривого Рога попали в центр комплектования после попытки незаконно пересечь границу с Польшей. В результате они были отправлены в военкомат. Затем выяснилось, что в помещении центра незаконно содержались еще двое мужчин, задержанных на границе.

Их пытались заставить «добровольно» пройти врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного мужчину держали в военкомате десять дней, двух граждан — неделю, четвертого — два дня. Военный-водитель центра бил граждан, угрожая оружием. Избиение происходило в присутствии руководителя-заместителя начальника одного из отделов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о форматах призыва в зависимости от количества западной помощи. Кроме того, он указал на отсутствие выбора по проведению мобилизации, так как в действующих бригадах армии неукомплектованность достигает 40 процентов.

Что думаешь? Оцени!
      Кристина Есикова
      Обсудить
      Последние новости

      Франция обвинила Россию в агрессии. Что напугало Париж?

      Клава Кока показала фигуру после набора веса и порадовала фанатов

      Платежную систему Киви Банка убрали из реестра ЦБ

      В Белом доме подсчитали количество нападений пса Байдена на секретных агентов

      Глава российской таможни пожаловался на поведение коллег из Эстонии и Латвии

      В ДНР отреагировали на передачу Украине F-16

      Работник российского аэропорта выкрал из дорожной сумки пассажира iPhone

      В Госдуме резко высказались о возможном визите Ивлеевой в новые регионы

      В подконтрольном Киеву Херсоне раздались взрывы

      Против экс-главы Минздрава российского региона снова возбудили дело

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше