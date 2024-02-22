На Украине сотрудники военкомата предстанут перед судом за пытки

ГБР Украины: сотрудники военкомата предстанут перед судом за пытки украинцев

Два сотрудника военкомата, пытавшие и унижавшие украинцев, предстанут перед судом. Об этом сообщило Государственное бюро расследований (ГБР) Украины в Telegram.

«Во Львовской области работники ГБР завершили расследование по пыткам и незаконному лишению свободы четырех мужчин в Самборском районном Территориальном центре комплектования и соцподдержки», — сказано в публикации.

Обвинительные акты были направлены в суд. ГБР напомнило, что в сентябре 2023 года в сети появилось видео избиения в военкомате двух мужчин. Как уточняется, жители Харькова и Кривого Рога попали в центр комплектования после попытки незаконно пересечь границу с Польшей. В результате они были отправлены в военкомат. Затем выяснилось, что в помещении центра незаконно содержались еще двое мужчин, задержанных на границе.

Их пытались заставить «добровольно» пройти врачебную комиссию для дальнейшей мобилизации. Одного мужчину держали в военкомате десять дней, двух граждан — неделю, четвертого — два дня. Военный-водитель центра бил граждан, угрожая оружием. Избиение происходило в присутствии руководителя-заместителя начальника одного из отделов.

Ранее глава фракции «Слуга народа» в Верховной Раде Давид Арахамия рассказал о форматах призыва в зависимости от количества западной помощи. Кроме того, он указал на отсутствие выбора по проведению мобилизации, так как в действующих бригадах армии неукомплектованность достигает 40 процентов.