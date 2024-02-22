На Украине взорвали СВУ с листовками против мобилизации

В Ржищеве Киевской области нашли листовки против мобилизации на месте взрыва

В городе Ржищев Киевской области на месте, где сработало самодельное взрывное устройство (СВУ), нашли листовки против мобилизации на Украине. Об этом заявил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, пишет РИА Новости.

«Утром 15 февраля возле здания городской администрации прозвучал взрыв. Сразу туда приехала полиция, и при осмотре нашли гранаты и листовки. Ситуацию с листовками решили замять и совершенно не давать огласки», — сказал он со ссылкой на товарищей из Киевской области.

По его словам, с утра проводили обход по квартирам, опрашивали свидетелей и смотрели видео с камер. Лебедев уточнил, что на листовках были призывы не поддаваться незаконной мобилизации. Кроме того, авторы листовок призывали на них отправить в тюрьму главу администрации Ржищева Кристину Иванову.

Ранее депутат украинского парламента Алексей Гончаренко (внесен в России в перечень террористов и экстремистов) заявил, что Рада может принять законопроект об ужесточении мобилизации на Украине 6 марта. Как он утверждал, на эту дату предварительно назначено второе чтение соответствующего документа.