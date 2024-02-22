Среда обитания
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16:37, 22 февраля 2024Среда обитания

Названа методика приучения кота к лотку

Эксперты: учащийся ходить в туалет котенок должен свободно перемещаться в лотке

Фото: Unsplash

Котенок легче привыкнет ходить в лоток, если его хозяева выберут нужную емкость, а также наполнитель и место для кошачьего туалета. Методику приучения кота к лотку назвали эксперты «МОС СМИ».

Для маленького котенка подойдет пластмассовый контейнер. Если животное крупное, лучше выбрать лоток открытого типа со средними бортиками. Важно, чтобы учащийся котенок в нем свободно перемещался.

Животные не любят использовать пустой лоток из-за природного инстинкта закапывать за собой. Поэтому важно наполнить контейнер песком или обрывками газет, либо использовать специальный наполнитель. В последнем случае рекомендуется выбирать мелкие крупинки, похожие на землю.

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Место для туалета должно быть тихим, вдали от шума. Хозяевам животного рекомендуется поставить контейнер в одной комнате на несколько дней и понаблюдать за реакцией питомца. Лоток также можно расположить в туалетной комнате. В этом случае дверь нужно оставить приоткрытой. Когда котенок окажется в лотке, рекомендуется закрыть дверь.

Приучать кота правильно ходить в туалет лучше после сна и приема пищи. В это время животное будет искать укромное место. Кота нужно посадить на лоток, чтобы дать ему осмотреться и привыкнуть. Если кот сходил на пол, хозяевам нужно промочить песок мочой и положить обратно в туалет. Тогда животное сможет, ориентируясь по запаху, в следующий раз найти лоток.

В первое время нежелательно часто менять наполнитель. Если кот все равно ходит в неположенное место, рекомендуется временно переместить туда лоток.

Ранее эксперты посоветовали бороться с кошачьим запахом уксусом и содой.

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      Мария Черкасова
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