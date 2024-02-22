Названы отличия москвичей от петербуржцев

В комтрансе Петербурга рассказали об уезжающих из центра в выходные москвичах

Москвичи в выходные дни стараются уехать из центра города, при этом жители Санкт-Петербурга, напротив, стремятся в центральные районы. Об этой разнице заявил замглавы Комитета по транспорту Петербурга Дмитрий Ваньчков, сообщает «Фонтанка».

Так он прокомментировал предложение об отмене платного режима парковки в центральных районах Петербурга в выходные дни, которое должно обсуждаться в Законадательном собрании. По словам Ваньчкова, именно в субботу и воскресенье в центр города стремится большое количество гуляющих — в отличие от Москвы, где тенденция обратная. Поэтому бесплатная парковка в центре Санкт-Петербурга не нужна. Она быстро заполнится автомобилями, а не успевшие припарковаться горожане будут ставить автомобили вторым рядом, считает он.

Ранее автовладельцам Московской и Ленинградской областей напомнили о штрафах при парковке у мусорных баков. Штраф до пяти тысяч рублей можно получить, если машина перекроет проезд к мусорным площадкам. Такие же правила установлены в Саратовской, Новгородской, Белгородской, Калужской, Оренбургской и других областях.