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18:47, 22 февраля 2024Мир

Немецкий депутат предупредил Запад о повторении судьбы Наполеона и Гитлера

Депутат ФРГ Моосдорф: из-за антироссийской политики Запад ждет судьба Гитлера

Фото: Marco Rauch / Globallookpress.com

Страны Запада может ждать судьба Наполеона Бонапарта или Адольфа Гитлера, если те продолжат антироссийскую политику. О повторении истории предупредил депутат бундестага от правой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Маттиас Моосдорф, выступая перед германским парламентом. Его цитирует ТАСС.

«Возможно, нужно со всей ясностью сказать, что десять лет войны на Украине учат нас [следующему]: кто решит тягаться со страной [Россией], закончит либо как Наполеон в 1812 году, либо еще хуже — как [Гитлер] в 1945 году», — заявил Моосдорф во время обсуждения наращивания военной помощи Украине.

22 февраля бундестаг поддержал резолюцию трех правящих партий о необходимости передачи Украине дальнобойных ракет. При этом парламент принял решение не отправлять Киеву крылатые ракеты Taurus.

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      Елизавета Мытарева
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