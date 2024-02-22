Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными»
Новый пакет антироссийских санкций будет «сокрушительным», пообещала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее цитирует Reuters.
По словам политика, ограничения коснутся оборонно-промышленного комплекса России. Она рассказала, что Вашингтон примет сотни новых мер, однако не стала раскрывать подробности. «Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем (пакете санкций — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Нуланд.
Ранее глава США Джо Байдена анонсировал новые антироссийские санкции после встречи с вдовой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлией. Уточняется, что о них объявят в пятницу, 23 февраля.