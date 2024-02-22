Нуланд назвала новые санкции против России «сокрушительными»

Нуланд о новых санкциях против России: они будут сокрушительными и затронут ОПК

Новый пакет антироссийских санкций будет «сокрушительным», пообещала заместитель госсекретаря США по политическим вопросам Виктория Нуланд. Ее цитирует Reuters.

По словам политика, ограничения коснутся оборонно-промышленного комплекса России. Она рассказала, что Вашингтон примет сотни новых мер, однако не стала раскрывать подробности. «Я подожду и позволю Белому дому объявить о нем (пакете санкций — прим. «Ленты.ру»)», — заявила Нуланд.

Ранее глава США Джо Байдена анонсировал новые антироссийские санкции после встречи с вдовой Алексея Навального (включен в список террористов и экстремистов; учрежденный им ФБК включен Минюстом в реестр организаций-иноагентов, признан экстремистской, а также нежелательной организацией и запрещен в России) Юлией. Уточняется, что о них объявят в пятницу, 23 февраля.