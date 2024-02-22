Среда обитания
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09:36, 22 февраля 2024Среда обитания

Обрушившийся из-за контейнеровоза автомобильный мост попал на видео

В китайском Гуанчжоу контейнеровоз разрушил мост, в воду упал автобус

Контейнеровоз обрушил часть автомобильного моста Лисиньша в городе Гуанчжоу на юге Китая. Об этом сообщает китайский портал The Paper.

Происшествие случилось утром 22 февраля. Известно, что во время аварии с моста съехали несколько транспортных средств. По предварительным данным, речь идет об автобусе, трех легковых авто и электроцикле. Два из них упали в воду, еще три — на судно под мостом.

Последствия происшествия попали на видео. На данный момент движение по мосту перекрыто, проводятся спасательные работы. Экстренным службам удалось спасти двух человек, еще трое не найдены.

Ранее легковой автомобиль с ребенком внутри упал с моста на МКАД. Водитель попавшей в аварию машины предположил, что причиной стала гололедица.

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      Александра Качан
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