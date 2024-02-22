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16:51, 22 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин получил срок из-за спора о выкупе невесты на свадьбе

Житель Орска сел на 1,5 года за удар гостьи на свадьбе из-за выкупа невесты

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

Октябрьский районный суд Орска приговорил к 1,5 года лишения свободы 25-летнего местного жителя, ударившего гостью на свадьбе во время спора из-за выкупа невесты. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе суда.

Мужчина признан виновным в причинении легкого вреда здоровью потерпевшей и хранении наркотических средств в крупном размере. Он также должен выплатить 80 тысяч рублей побитой женщине.

Из материалов дела следует, что ранее судимый орчанин гулял на свадьбе родственников. Во время выкупа он стал ругаться с родственницей со стороны жениха и ударил ее кулаком в лицо во время спора. Женщина обвинила обидчика в нанесении травмы, обезобразившей ее лицо — на носу появился неизгладимый рубец.

Полицейские также нашли у орчанина пакет с коноплей, которую он нарвал недалеко от своего садового участка.

На суде эксперты не подтвердили обезображивающего лицо потерпевшей рубца — он мало заметен, уродливости ее внешности не придает. Насчет изъятого каннабиса подсудимый заявил, что собирался употребить его в лечебных целях.

6 февраля сообщалось, что сотрудники полиции остановили колонну автомобилей на выезде из Черкесска и задержали десять человек, устроивших стрельбу в составе свадебного кортежа. Возраст задержанных гостей азербайджанской свадьбы от 18 до 26 лет. Большинство из них являются гражданами одной из стран ближнего зарубежья. С мест происшествия силовики изъяли предметы, схожие с пистолетами и автоматическим оружием, и большое количество патронов.

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      Любовь Ширижик
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