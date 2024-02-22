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09:42, 22 февраля 2024Россия

Песков назвал должность пресс-секретаря Путина особой удачей

Песков заявил, что гордится быть пресс-секретарем президента Путина
Дмитрий Песков

Дмитрий Песков. Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что гордится должностью пресс-секретаря президента России Владимира Путина. Об этом он сообщил в интервью порталу International Reporters.

«Иногда говорят, что лучшими пресс-секретарями становятся бывшие работники СМИ, журналисты, аналитики. Я к журналистике никакого отношения не имею и никогда журналистом не был. Я родом из дипломатии, я очень ценю опыт службы в нашем дипломатическом ведомстве, министерстве иностранных дел», — сказал он.

По словам Пескова, предыдущий опыт позволил ему успешно выполнять нынешнюю работу. Также он назвал свою должность интересной, так как она имеет отношение непосредственно к информации, а также связана с политикой, экономикой, социальной жизнью, безопасностью и защитой здоровья людей. По мнению пресс-секретаря, его работа универсальна.

«Когда речь идет о работе с главой государства, тем более такого государства как Россия и [когда речь идет о работе] с таким главой как [Владимир] Путин, это, наверное, особая удача в жизни, которой я и дорожу, и горжусь», — добавил Песков.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что у Владимира Путина нет никаких двойников. «Нет. Никаких нет двойников — что касается работы и так далее. Это относится к категории абсурдных информационных уток, которые с завидным упорством обсуждает целый ряд СМИ», — ответил он на просьбу прокомментировать подобные утверждения.

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      Никита Абрамов
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