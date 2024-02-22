Подорожало получения загранпаспорта для россиян за границей

МИД: получение загранпаспорта для россиян за границей подорожало

Стоимость получения загранпаспорта для россиян за границей выросла, сообщил Консульский департамент МИД в своем Telegram-канале. Повышение стоимости предусмотрено постановлением правительства об обновленных ставках консульских сборов.

В консульском департаменте объяснили, что ставки сборов не индексировались с момента их введения в 2010 году, при этом «покупательная способность доллара вследствие инфляции снизилась более чем на 30 процентов».

Отмечается, что повышение стоимости выдачи загранпаспорта за границей сопоставимо с увеличением пошлины за выдачу загранпаспорта в России с 1 июля 2024 года.