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07:40, 23 февраля 2024Мир

Подорожало получения загранпаспорта для россиян за границей

МИД: получение загранпаспорта для россиян за границей подорожало

Стоимость получения загранпаспорта для россиян за границей выросла, сообщил Консульский департамент МИД в своем Telegram-канале. Повышение стоимости предусмотрено постановлением правительства об обновленных ставках консульских сборов.

В консульском департаменте объяснили, что ставки сборов не индексировались с момента их введения в 2010 году, при этом «покупательная способность доллара вследствие инфляции снизилась более чем на 30 процентов».

Отмечается, что повышение стоимости выдачи загранпаспорта за границей сопоставимо с увеличением пошлины за выдачу загранпаспорта в России с 1 июля 2024 года.

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      Марина Совина
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