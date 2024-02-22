Послом Украины в Азербайджане назначили главу госкорпорации в сфере ВПК

Зеленский назначил экс-главу «Укроборонпрома» Гусева послом в Азербайджане

Президент Украины Владимир Зеленский назначил послом страны в Азербайджане бывшего генерального директора госкорпорации «Укроборонпром» Юрия Гусева. Соответствующий указ опубликован Офисом президента.

«Назначить Гусева Юрия Вениаминовича Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины в Азербайджанской Республике. Президент Украины В. Зеленский», — говорится в документе.

В СМИ напомнили, что концерн «Укроборонпром» принадлежит государству и занимается выпуском продукции в сфере военно-промышленного комплекса (ВПК).

В декабре 2023 года госкорпорация стала частью скандала, касающегося производства боеприпасов для Вооруженных сил Украины заводами компании Palladium, расположенными на территории Азербайджана. Тогда отмечалось, что на сайте Palladium Defense and Security Solutions «Укроборонпром» указан в качестве партнера.

Позднее в Palladium опровергли производство боеприпасов для Киева в Азербайджане. В пресс-службе компании подчеркнули, что законодательство республики не дает права частным фирмам производить продукцию военного назначения.