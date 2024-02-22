Обнаружен способ остановить болезнь Альцгеймера

eNeuro: ингибирование специфического белка останавливает разрушение синапсов

Ученые Университета Колорадо обнаружили, что метод, заключающийся в ингибировании специфического белка, способен остановить разрушение синапсов и дендритных отростков, наблюдаемых при болезни Альцгеймера. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале eNeuro.

В эксперименте были использованы нейроны грызунов, моделирующие нейродегенеративное заболевание. Оказалось, что воздействие на белок Mdm2 экспериментального противоракового препарата, известного как нутлин, останавливает нейротоксические пептиды амилоида-β, которые образуют бляшки при болезни Альцгеймера (БА) и разрушают синапсы путем потери дендритных шипиков.

Дендритные шипики представляют собой выросты, выступающие из дендритов и получающие нервные сигналы от аксонов через синапсы. Обрезка лишних дендритов является нормальным процессом для повышения эффективности биологической нейросети, однако при болезни Альцгеймера потеря синапсов аномально ускоряется.

Следующим шагом ученых будет использование животных моделей, чтобы проверить, может ли блокирование Mdm2 блокировать прогрессирование заболевания. Лекарства, нацеленные на Mdm2, уже разработаны и проходят клинические испытания против рака, но все еще нуждаются в одобрении Управления по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов США.