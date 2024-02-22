Путин порадовался отсутствию денежной черной дыры в Чувашии

Путин: приятно, что деньги в Чувашии идут на проекты, не исчезая в черной дыре

Президент России Владимир Путин порадовался, что в Чувашии выделяемые из бюджета деньги претворяются в реальные проекты. Об этом сообщает РИА Новости.

Во время поездки в республику российский лидер посетил ряд объектов, включая фельдшерско-акушерский пункт и готовящийся к открытию культурный центр. «Приятно отметить, что средства, которые мы выделяем в том числе из федерального бюджета на проекты подобного рода, что они в черную дыру никуда не исчезают, а претворяются в реальные проекты», — сказал Путин.

До этого глава государства два дня провел в Казани. Там он поучаствовал в церемонии открытия Игр будущего, а также провел ряд двухсторонних встреч с главами шести стран.