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09:46, 22 февраля 2024Ценности

Регина Тодоренко похвасталась прессом на фото в кроп-топе

Фото: @reginatodorenko

Телеведущая и блогерша Регина Тодоренко похвасталась фигурой на фото в кроп-топе. Соответствующая публикация появилась в сторис ее Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

33-летняя знаменитость запечатлела себя в раздевалке, позируя перед зеркалом в черном спортивном бюстгальтере и шортах с заниженной талией. Она продемонстрировала пресс и мышцы на согнутой в локте руке. При этом звезда завязала волосы в высокий хвост и отказалась от макияжа.

«Ну здравствуй, мамуля двоих детей! Если бы вы знали, как я сейчас собой горжусь», — подписала кадр инфлюэнсерша.

Ранее в феврале российская актриса и телеведущая Юлия Высоцкая показала фигуру в откровенном виде. Она снялась в черном купальнике, оформленном V-образным глубоким декольте, и синих мини-шортах.

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      Карина Черных
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