В Москве рассказали о работе «робокошек» в больницах

Ракова: «робокошки» выполнили около 30 тысяч заданий в московских стационарах

«Робокошки» — роботы-курьеры, которые появились в трех стационарах Москвы с ноября 2023 года, — освоились в столичных больницах и выполнили уже почти 30 тысяч заданий. Последние три месяца они встречали и провожали пациентов ГКБ №67 имени Л.А. Ворохобова, НИИ СП имени Н.В. Склифосовского и ГКБ №15 имени О.М. Филатова, помогали им перевозить вещи, доставляли еду и лекарства, а также давали советы о здоровье. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

По ее словам, «робокошки» преодолели в московских больницах тысячу километров. В отделении реанимации новорожденных ГКБ №67 робот-курьер развозит детское питание, парентеральные и лекарственные препараты, а также доставляет расходные материалы в операционные. В НИИ имени Склифосовского «робокошка» обслуживает проведения триажа, где с помощью умных индукционных лотков помогает отвезти вещи пациентов и посетителей в смотровую. А во флагманском центре ГКБ №15 работают сразу две «робокошки» — в зоне триажа и в зоне комфортного пребывания.

«Последние несколько лет мы активно работаем над цифровой трансформацией здравоохранения, — добавила Ракова. — В детских поликлиниках нет бумажных документов, больницы постепенно переходят на безбумажный формат работы, пациенты в больницах в режиме реального времени могут видеть всю информацию о своем лечении онлайн со смартфона, искусственный интеллект позволяет точнее выявлять заболевания, а различные роботы стали полноценными помощниками врачей и не только».

Одни из таких помощников — «робокошки» — оснащены несколькими камерами и 3D-сенсорами, необходимыми им для передвижения в пространстве. Время их автономной работы — 24 часа. После завершения работы они автоматически возвращаются на свое место.

Как рассказал заместитель главврача по экстренной медицинской помощи НИИ Склифосовского и руководитель Флагманского центра Фархад Навзади, подобные гаджеты «создают более комфортную атмосферу» в клиниках. «Робокошки» умеют выполнять разные функции, но самая главная среди них — «положительные эмоции, которые она дарит окружающим», считает врач.