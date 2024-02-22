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20:34, 22 февраля 2024Путешествия

Россиян предупредили о появлении доступных туров в Северную Корею

АТОР: к 2025 году Северная Корея откроет свободную туристическую зону

Фото: Danish Siddiqui / Reuters

Российских туристов предупредили о появлении доступных туров в Северную Корею в 2025 году. Об этом сообщила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе в беседе с «Говорит Москва».

По ее словам, на сегодняшний день туристы могут передвигаться по Северной Корее «практически под охраной маршевым шагом». При этом нельзя даже фотографировать достопримечательности или заходить куда-то.

«Я думаю, что какой-то поток будет, только когда создадут свободную туристическую зону. Думаю, может быть, на следующий год уже что-то запустится», — заметила Ломидзе.

Ранее стало известно, что в КНДР начали строить новую туристическую зону для приема россиян. Там будут расположены отели, магазины, четырехкилометровый пляж и многое другое.

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      Зарина Дзагоева
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