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12:07, 22 февраля 2024Среда обитания

Россиянам назвали единственный способ побороть борщевик на даче

Профессор Зернов назвал выкашивание единственным способом борьбы с борщевиком

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Единственным методом, помогающим побороть борщевик на участке, является выкашивание. Эффективный способ избавиться от вредителя россиянам назвал доктор биологических наук Александр Зернов в разговоре с радиостанцией «Говорит Москва».

Профессор подчеркнул, что растущему на даче борщевику нельзя давать цвести и разрастаться. При этом эксперт отметил, что выжечь это растение «нереально», а подавить его гербицидами можно лишь в том случае, если он не сильно распространился по участку.

«Единственный способ самостоятельной борьбы с борщевиком — регулярное выкашивание, не давая растению возможности цвести. Зеленую массу не сжечь, это если бензином только поливать и жечь, но это нереальный способ уже. Поэтому только косить и не давать ему цвести, чтобы он не давал плодов. Теоретически можно еще использовать гербициды, но их применение регламентировано, частники не могут использовать их в больших количествах на участках», — заявил Зернов.

Днем ранее в Госдуме в первом чтении приняли закон, согласно которому россиян обяжут бороться с борщевиком Сосновского на своих участках.

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      Полина Кислицына
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