Среда обитания
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19:56, 21 февраля 2024Среда обитания

Госдума приняла закон о борьбе с борщевиком

Госдума приняла в первом чтении закон о защите земли от борщевика

Фото: Konstantin Mikhailov / Globallookpress.com

Госдума приняла в первом чтении законопроект о защите земельных участков от борщевика Сосновского. Он обяжет собственников принимать меры по борьбе с растением, сообщает РИА Новости.

Авторами инициативы выступили депутаты от «Единой России». В случае принятия закон вступит в силу 1 сентября 2024 года. Предполагается, что правительство установит перечень мероприятий по охране земель от инвазивных растений, которые должны будут проводить собственники участков, и список соответствующих видов.

«Учитывая широкомасштабное распространение борщевика и его негативное воздействие не только на сельское хозяйство, но и на биоразнообразие экосистемы в целом, а также неблагоприятное воздействие на человека, необходимо предпринять оперативные меры для уменьшения и полного уничтожения очагов произрастания этого растения», — заявила соавтор законопроекта, первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина.

Ранее агроэколог Антон Гладилин рассказал, что слабой стороной борщевика Сосновского оказалась плохая устойчивость к холодам.

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