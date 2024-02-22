Россиянам назвали способ поклеить обои навсегда

Эксперт Васильев посоветовал строго следовать инструкции при поклейке обоев

Чтобы обои не отклеивались, важно строго следовать инструкции. Способы приклеить обои навсегда в разговоре с «Лентой.ру» назвал эксперт по строительным материалам, основатель и генеральный директор компании «Главснаб» Федор Васильев.

Для начала необходимо подготовить стены. С них нужно устранить водоэмульсию или известку, которые могут создавать неровности. После этого поверхность нужно прогрунтовать.

Важно также правильно выбрать клей для обоев. При покупке рекомендуется обратить внимание как на тип обоев, для которых он предназначен, так и на срок годности и соответствие условиям хранения.

Клей необходимо замешивать в воде комнатной температуры. Чтобы избежать появления комков, его нужно насыпать тонкой струйкой. При замешивании следите за консистенцией и не допускайте сильного разжижения клея. В состав также можно добавить строительный ПВА (примерно 200 граммов на 10 литров).

Наносить состав необходимо валиком или малярной кистью, чтобы получить равномерный слой. Важно изучить рекомендации производителя. Иногда рекомендуется промазывать клеем стену, иногда — сами обои. Если в инструкции говорится намазать клеем обои, им надо дать время высохнуть. Тонкие бумажные рекомендуется оставить на 5-7 минут, плотные — на 8-10 минут, виниловые или текстильные — на 10-12 минут.

При поклейке стыков их необходимо с особой тщательностью прогладить шпателем. На стену рекомендуется подложить ленту для кассовых аппаратов. Она останется под обоями и будет надежно удерживать края.

Васильев назвал и другие лайфхаки. После поклейки обои нужно прогладить шпателем сверху вниз и к краям от центра. Так пузыри воздуха уйдут, а полотно будет лучше прилегать к стене. Не рекомендуется открывать окна, иначе клей высохнет неравномерно.

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